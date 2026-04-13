Le condizioni meteo non consentivano l'espressione di un bel gioco corale ma il Torino riesce comunque a mettere in campo a Orbassano una prestazione solida e convincente contro la Cremonese. I granata si impongono infatti con un secco 3-0 che vale molto in ottica classifica, visto che è un ulteriore passo di allontanamento dalle zone calde della retrocessione, visto che i tre punti arrivano contro una diretta concorrente. A decidere il match per il Toro sono i gol di Gabellini (su rigore nel primo tempo) e poi quelli di Conzato e Kugyela nella ripresa. Per buona parte del secondo tempo il Torino ha dovuto giocare in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Acquah.

Torino-Cremonese, le scelte: Gabellini al centro dell'attacco

Il primo tempo: Gabellini trova il vantaggio su rigore

Il secondo tempo: raddoppia subito Conzato, Kugyela chiude i giochi

Il tabellino di Torino-Cremonese 3-0

Assente oggi in panchina per squalifica, il tecnico Baldini (sostituito da Mularoni) sceglie di puntare ancora sul suo 4-3-3 con l'attacco composto da Conzato, sostituto dell'infortunato Sandrucci, e Bonacina ai fianchi del centravanti Gabellini. A centrocampo resta in panchina Perciun ma si rivede Liema Olinga, fermo dopo la sosta nazionali, e così Ballanti può tornare a fare la mezzala sinistra. In difesa torna Tonica centrale in coppia con Pellini e così Carrascosa viene impiegato da terzino sinistro con il solito Zaia a destra.La prima frazione di gioco inizia con le due squadre che si studiano e vicenda e soprattutto prendono le misure con un campo molto scivoloso per via dell'abbondante pioggia che cade a Orbassano. Il primo tiro pericoloso della gara capita al 17' tra i piedi dei giocatori granata e in particolare su quelli di Ballanti che riceve un buon pallone dopo la sponda di Gabellini e dal limite dell'area calcia ma sfiorando il palo. Risponde poi la Cremonese al 20' con Galli che calcia con forza ma posizione defilata e quindi Santer riesce a bloccare il pallone. Per il Toro , un minuto più tardi, Bonacina sfonda poi sulla fascia sinistra e crossa in mezzo per Gabellini che però non riesce a impattare la sfera. Alla mezz'ora la Cremonese alza i giri e cerca il gol del vantaggio con il colpo di testa insidioso di Lickunas ma Santer para. La chance più grande capita al 33' con il contropiede in campo aperto della Cremonese che non si concretizza per un miracolo di Pellini che salva tutto sulla linea dopo la conclusione ravvicinata di Marino quasi a botta sicura. La risposta del Toro arriva poi al 38' con Zaia che fa un bel cross sul secondo palo dove svetta Bonacina che colpisce di testa e impegna Cassin, obbligandolo a fare una parata non semplice. La svolta del match arriva al 44' quando Paganotti colpisce di mano un cross a mezza altezza di Liema Olinga e l'arbitro indica il dischetto.. Il Torino Primavera torna così negli spogliatoi avanti di un gol.La ripresa inizia subito con un un altro gol del Toro: al 48' Tonica lancia sulla fascia sinistra per Bonacina che si prende il fondo del campo e. E così i granata si trovano avanti di due gol subito a inizio secondo tempo. La partita si mette in salita per il Toro al 54' quando Acquah si prende un rosso diretto per una gomitata a un avversario nella zona mediana del campo. Per rimettere un po' le cose a posto, la panchina del Toro inserisce in mediana Kugyela al 58' e prende il posto dell'attaccante Bonacina. Dopo alcuni minuti di gioco spezzettato e con alcune interruzioni, dalla panchina del Toro si alzano al 68' Gatto e Ferraris che rilevano Ballanti e Conzato. Al 72' ci riprova la Cremonese con diverse occasioni da gol create: prima è il cross di Achi con Lickunas che sfiora il colpo grosso mancando il pallone da due passi e poi dopo ancora Stefani non riesce a concludere da ottima posizione. A salvare il risultato per il Toro ci pensa anche Santer che al 77' fa una grande parata su un tiro molto pericoloso di Murante. Il Torino riesce a chiudere i giochi con un. Gli ultimi cambi del Toro sono Zeppieri e Nascimento che all'85' prendono il posto in campo di Gabellini e di Liema Olinga. I granata chiudono la gara gestendo il possesso palla per tentare di non rischiare altre occasioni da rete in favore di una Cremonese che non ha mai mollato di premere sull'acceleratore.: 45' (rig.) Gabellini (T), 48' Conzato (T), 81' Kugyela (T)

Ammoniti: 80' Pavesi (C)

Espulsi: 54' Acquah (T)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Liema Olinga (85' Nascimento), Acquah, Ballanti (68' Ferraris); Conzato (68' Gatto), Gabellini (85' Zeppieri), Bonacina (58' Kugyela). A disposizione: Cereser, Gallo, Perciun, Ewurum, Manzi, Melo. Allenatore: Mularoni.