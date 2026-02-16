La zona rossa si avvicina, tifosi in sciopero, fiducia a Baroni: i temi granata sui giornali

Il Toro cade contro il Bologna, i quotidiani analizzano il momento senza mezzi termini: la rassegna stampa di Toro News

Andrea Croveri 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 10:54)

I granata finiscono ko contro un Bologna in piena crisi, la partita lascia poco e la classifica si fa insidiosa: ieri, alle 18, la Maratona non si è presentata e anche il Toro sembra avere fatto lo stesso.

"La zona rossa si avvicina" si legge tra le pagine di La Stampa che, senza mezzi termini, fa il punto sulla squadra di Baroni: "...un allenatore che sembra non trovare più carte a disposizione per accendere la scintilla. E così, come negli incubi peggiori, si riapre il cassetto dei tempi più bui degli ultimi 20 anni della storia granata, scritta dalla presidenza di Urbano Cairo". In tutto questo, i tifosi non ci stanno e scioperano: allo stadio sono presenti soltanto cinquemila persone, che hanno contestato non soltanto la presidenza, ma anche il tecnico granata, il quale continua ad avere la fiducia della società.

Anche Tuttosport non fa giri di parole: "Col Bologna granata inguardabili. Maratona deserta, gli altri settori (meno di 5.000 spettatori) contestano Cairo, Baroni e la squadra. La classifica fa di nuovo paura" ma non solo: "Non c’era la Maratona, ma non c'era neppure il Toro. E non c’erano gli schemi (a meno che non si possa definire schema quello che ha portato a una punizione calciata alle stelle da Coco nella ripresa), non c’erano la manovra, la grinta, la voglia di fare risultato. C’era invece il Bologna, che ne ha approfittato per tornare alla vittoria a un mese esatto di distanza dall’ultima volta". Prestazione che lascia poco, pochissimo: Adams e Simeone deludenti e mai pericolosi, soltanto Vlasic e gli ingressi di Zapata e Ilkhan riescono a dare ai granata un minimo di spinta. Atteggiamento non all'altezza.

Su La Gazzetta dello Sport Vlasic disfa e ricuce: prima colpevole sullo 0-1, poi rimedia con il bel gol del pari che però non basta, perché a deciderla è Santiago Castro con un tiro da biliardo. Il Torino sciupa così l'occasione per trovare quella continuità che non arriva mai, e riesce addirittura a risvegliare i rossoblù nel loro periodo più nero: "Il Bologna riappare dentro una classifica migliore dopo 4 ko di fila, il Toro ha fiammate e spunti ma non quel “killer instinct” che serve a sentirsi più muscolosi, forti, da vetrina in maniera – se non continuativa - confortante" scrive il quotidiano.

"Non ho visto la voglia di vincere. Bisogna lavorare su questo: ci vuole più convinzione, era un’opportunità interessante per noi" commenta Urbano Cairo al termine della partita come riportato sul Corriere Torino. "Il Torino pensava a un campionato diverso, adesso ci troviamo in una situazione che non mi piace" sono invece le parole del tecnico Marco Baroni sulla stagione della sua squadra, da cui a inizio anno era più che lecito aspettarsi di più.