La giornata numero 18 di campionato è alle porte e l'AIA ha reso note le designazioni aribtrali. Il Toro è atteso a Verona per la partita in trasferta, la gara è stata affidata alla direzione di Antonio Rapuano: 7 presenze in B, due in A, tra cui la gara Verona-Juventus. L'arbitro torna quindi allo Stadio Bentegodi per arbitrare il match tra i gialloblu e una squadra torinese. L'appuntamento è alle ore 18 di domenica 4 gennaio. Ad assisterlo Fortemurato e Monaco, il quarto sarà Di Marco. In sala var presiederà Maggioni, coadiuvato da Pezzuto in qualità di AVAR.
Campionato
Serie A, le designazioni arbitrali: Verona-Torino a Rapuano, al VAR Maggioni
Tutte le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata—
CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO – UDINESE h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA – PISA h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO – PARMA h. 15.00
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LECCE h. 18.00
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA – ROMA h. 20.45
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30
MASSA (foto)
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA
