Campionato

Serie A, le designazioni arbitrali: Verona-Torino a Rapuano, al VAR Maggioni

Serie A, le designazioni arbitrali: Verona-Torino a Rapuano, al VAR Maggioni - immagine 1
Ufficiale il direttore di gara della diciottesima di campionato
Andrea Croveri

La giornata numero 18 di campionato è alle porte e l'AIA ha reso note le designazioni aribtrali. Il Toro è atteso a Verona per la partita in trasferta, la gara è stata affidata alla direzione di Antonio Rapuano: 7 presenze in B, due in A, tra cui la gara Verona-Juventus. L'arbitro torna quindi allo Stadio Bentegodi per arbitrare il match tra i gialloblu e una squadra torinese. L'appuntamento è alle ore 18 di domenica 4 gennaio. Ad assisterlo Fortemurato e Monaco, il quarto sarà Di Marco. In sala var presiederà Maggioni, coadiuvato da Pezzuto in qualità di AVAR.

Tutte le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata

—  

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV:      MARCHETTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI BELLO

 

COMO – UDINESE      h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV:      SOZZA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      VOLPI

 

GENOA – PISA    h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       NASCA

 

SASSUOLO – PARMA    h. 15.00

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV:      GALIPO’

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PEZZUTO

 

JUVENTUS – LECCE    h. 18.00

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV:      MARCENARO

VAR:     DOVERI

AVAR:    GHERSINI

 

ATALANTA – ROMA    h. 20.45

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:      DI PAOLO

 

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI

 

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV:     BONACINA

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

 

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PEZZUTO

 

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV:     MARINELLI

VAR:    GHERSINI

AVAR:      MARESCA

