Baroni pre Genoa-Torino: “Serve una gara di livello sotto tutti i punti di vista”

Le parole dell'allenatore granata
Piero Coletta

Nei minuti precedenti alla sfida Genoa-Torino, Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

È una di quelle gare in cui bisogna essere sporchi, ma efficaci?"Bisogna fare una partita di grande livello sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata"

È preoccupato per la classifica?"Non ci piace l'ho già detto, dobbiamo lottare partita per partita"

Perché ha deciso di inserire Kulenovic?"Sono abituato a vedere uno che parte e uno che entra. Pronti e via, abbiamo scelto più mobilità, però Duvan resta fondamentale per noi". 

