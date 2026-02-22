Nei minuti precedenti alla sfida Genoa-Torino, Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.
PREPARTITA
Baroni pre Genoa-Torino: “Serve una gara di livello sotto tutti i punti di vista”
Le parole dell'allenatore granata
È una di quelle gare in cui bisogna essere sporchi, ma efficaci?"Bisogna fare una partita di grande livello sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata"
È preoccupato per la classifica?"Non ci piace l'ho già detto, dobbiamo lottare partita per partita"
Perché ha deciso di inserire Kulenovic?"Sono abituato a vedere uno che parte e uno che entra. Pronti e via, abbiamo scelto più mobilità, però Duvan resta fondamentale per noi".
