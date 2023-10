Che fine ha fatto Ljajic? L’ex attaccante del Toro è tornato in patria

Arrivato nell'estate del 2016, tra talento e sregolatezza, Adem Ljajic a Torino ha dimostrato di avere le doti da fuoriclasse. Acquistato per circa 10 milioni dall'Inter il serbo ha disputato 2 stagioni a Torino. In quelle annate (2016-2017 e 2017-2018) ha messo a segno 16 gol in 61 partite ed è stato a tutti gli effetti uno dei numeri 10 più forti della recente storia granata. Portando con sé qualche rimpianto, nel 2018, passa al Besiktas e chiude la sua esperienza di 8 anni in Serie A.

Dalla Fiorentina al Torino: la carriera in Serie A di Adem Ljajic

Nel 2010 arriva in Serie A, più precisamente alla Fiorentina, all'epoca sembra essere uno dei migliori prospetti futuri in circolazione. Ma a Firenze si vedono già i primi problemi comportamentali e dopo un famosissimo siparietto con Delio Rossi, che aggredisce fisicamente il serbo, Ljajic viene messo fuori rosa fino al termine della stagione. Nell'agosto 2013 passa alla Roma per 11 milioni più 4 di bonus, segna nel derby, trova il primo gol in Europa, ma neanche nella capitale riesce a brillare come dovrebbe, nonostante i buoni numeri e le belle giocate. Dopo due stagioni passa all'Inter dove vivrà una pessima annata per poi arrivare nell'agosto 2016 a Torino. Anche in granata però, oltre a dimostrare grandissimo talento non riesce a rimanere un punto fermo e imprescindibile della rosa. Nel 2018 passa al Besiktas dove resta fino al 2022, successivamente gioca un brevissimo spezzone di carriera al Karagumruk. Infine quest'estate torna al Novi Pazar, club che lo aveva cresciuto e in cui aveva giocato dal 2001 al 2005.