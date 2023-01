Coppa Italia, in vendita i biglietti del settore ospiti per Fiorentina-Torino

Al via la vendita dei biglietti per Fiorentina-Torino, gara valevole per i quarti di finale per Coppa Italia in programma mercoledì 1 febbraio alle ore 18. I tagliandi per il Settore Ospiti sono disponibili su Viva Ticket al costo di 8 euro a persona. La vendita terminerà mercoledì 31 gennaio alle ore 19.