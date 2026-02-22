Nei minuti precedenti alla sfida Genoa-Torino, il tecnico del Grifone Daniele De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.
PREPARTITA
De Rossi pre Genoa-Torino: “Gara diversa da quella con la Cremonese”
Le parole dell'allenatore rossoblù
"Questa partita va interpretata con coraggio, sapendo che hanno grande qualità. Hanno cambiato dei giocatori, ma ne hanno inseriti altri di qualità. on sarà la stessa gara con la Cremonese".
Prima per Baldanzi, ha visto la voglia che hai chiesto?"Lo conosco benissimo. lui ha dimostrato voglia e convinzione. Non ha i novanta minuti probabilmente, ma abbiamo Messias e spero di farli giocare assieme".
