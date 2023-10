Eccellenza, Femminile Juventus-Torino 4-2: prima sconfitta per le torelle

Prima sconfitta per il Torino Femminile. Le granata perdono il confronto con la Femminile Juventus per 4-2, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Le bianconere trovano il vantaggio a fine primo tempo con la rete di Viola Dolza Cogni. Si va a riposo sull'1-0, con tutto ancora in ballo. Nella ripresa però dilaga la Femminile Juventus: raddoppia Erika Nicolò al 55', poi arriva il 3-0 di Beatrice Giraudo un quarto d'ora dopo. A quel punto le torelle riaprono il match con la rete di Carola Munafò al 77', ma non basta. Questo perché a 120'' dal 90' la Femminile Juventus si porta sul 4-1 con Giulia Rizzolo. Al 97' rende meno amaro il passivo il rigore trasformato ancora da Carola Munafò, alla terza rete stagionale.

Torino Femminile, il percorso in campionato

Fin qui il percorso del Torino Femminile era stato netto: 9 punti in 3 partite. Le torelle hanno da subito convinto alle prime due uscite, battendo con gran margine l'Area Calcio all'esordio assoluto e poi successivamente il Racco 86 alla prima in casa al Bacigalupo. Il Torino infatti ha battuto la compagine cuneese per 4-1 (gol di Martina Medici, Linda Bazzocchi, Carola Munafò e Giada Guarini) e poi si è ripetuta, mantenendo la porta inviolata, contro il Racco 86 con 5-0 senza appello (ancora in gol Linda Bazzocchi; poi a rete Giulia Giuffrida, Vittoria Dindo, Gaya Musso e Sara Iuliano). La terza gara del campionato, contro il Piossasco, non si è disputata ed è stata assegnata a tavolino al Torino. Il Piossasco infatti non si è presentato al Bacigalupo (era già accaduto contro il Cit Turin): di default sconfitta a tavolino, punto di penalizzazione e 200 euro di ammenda per il secondo forfait. Poi è arrivata oggi la sconfitta contro la Femminile Juventus per 4-2, primo ko della stagione.