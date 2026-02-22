Genoa-Torino 3-0, Baldanzi: “Mezzala? Mi piace come ruolo”

Le dichiarazioni del giocatore

Piero Coletta 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 15:22)

Nel post gara di Genoa-Torino 3-0 Tommaso Baldanzi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida conclusasi. Di seguito le parole.

Il legame con De Rossi. Ti chiama Tommaso, cosa c'era nell'abbraccio quando sei uscito?"Lui ci tiene molto a me. Mi ha portato a Roma, ha detto la sua per portarmi qui. Abbiamo fatto una grande gara, siamo contenti. Gli ho detto che volevo giocare".

Oggi sei stato leader, quanto ti ha dato l'esperienza a Roma?"Mi ha dato tanto l'esperienza a Roma, ho avuto la possibilità di giocare con tanti campioni. Ho preso da loro, qui la società mi ha detto cosa serviva. Io sto mettendo il massimo per raggiungere il nostro obbiettivo"

Sei un trequartista, ma De Rossi ti deve adattare. Lui ha detto che ti vede come mezzala, questa può essere la tua evoluzione?"Mi piace sincero, cerco di dare una mano in difesa, anche se non è la mia caratteristica. Ma mi piace giocare lì"

Come è stato il Ferraris?"Oggi è stato bellissimo, con il Bologna ancora di più. una bolgia, ci spinge a dare sempre qualcosa in più. Siamo felici anche per loro".