Genoa-Torino 3-0, De Rossi: “Ho visto un bel primo tempo. Bene Baldanzi”

Perché Norton-Cuffy a sinistra? "Una scelta un po' per gli avversari e per stimolare i ragazzi. Ho voluto cambiare qualcosina, lui è forte e disponibile, cerca sempre di migliorarsi. Volevo far venire i quinti verso il loro piede forte"

Baldanzi in quella posizione può crescere?"Prestazione positiva, sono contento per lui. È un talento sottovalutato, gli ho sempre visto questo ruolo qui. Penso che lui sia più mezzala, noi dobbiamo farlo giocare lì, sempre chiedendo sacrificio. Ho una squadra che lavora tanto, i nuovi si sono inseriti bene"

La presenza di quelle due mezzali, dimostra che vuoi condurre la gara?"Io penso che se metti i giocatori più tecnici hai maggiori possibilità di vincere. Quelli forti vanno messi in campo, quelli tecnici risolvono problemi. Abbiamo tanti elementi di qualità che si sacrificano, basta capire qualche cosa, col Napoli siamo stati bassi, oggi ho visto un primo tempo davvero bello".

Norton-Cuffy? "Non lo so, ma sembrava sereno"