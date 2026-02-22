tor partite Genoa-Torino 3-0, De Rossi: “Ho visto un bel primo tempo. Bene Baldanzi”

Genoa-Torino 3-0, De Rossi: “Ho visto un bel primo tempo. Bene Baldanzi”

Il commento del tecnico
Piero Coletta

Nel post gara di Genoa-Torino 3-0 il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida conclusasi. Di seguito le parole.

Considerando quanto è scaramantico, oggi c'erano Burdisso e Florenzi. Ora li porterai sempre? "Burdisso non lo sapevo, Florenzi si è accollato (ride). Aver questo tipo di amici è un piacere. Era una gara importante, stare in questo stadio penso che sia un bel modo per passare la domenica"

Perché Norton-Cuffy a sinistra? "Una scelta un po' per gli avversari e per stimolare i ragazzi. Ho voluto cambiare qualcosina, lui è forte e disponibile, cerca sempre di migliorarsi. Volevo far venire i quinti verso il loro piede forte"

Baldanzi in quella posizione può crescere?"Prestazione positiva, sono contento per lui. È un talento sottovalutato, gli ho sempre visto questo ruolo qui. Penso che lui sia più mezzala, noi dobbiamo farlo giocare lì, sempre chiedendo sacrificio. Ho una squadra che lavora tanto, i nuovi si sono inseriti bene"

La presenza di quelle due mezzali, dimostra che vuoi condurre la gara?"Io penso che se metti i giocatori più tecnici hai maggiori possibilità di vincere. Quelli forti vanno messi in campo, quelli tecnici risolvono problemi. Abbiamo tanti elementi di qualità che si sacrificano, basta capire qualche cosa, col Napoli siamo stati bassi, oggi ho visto un primo tempo davvero bello".

Norton-Cuffy? "Non lo so, ma sembrava sereno"

