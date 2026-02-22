Nel post gara di Genoa-Torino 3-0 Ekuba, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida conclusasi. Di seguito le parole.
Genoa-Torino 3-0, Ekuban: “Siamo forti, sappiamo che possiamo incidere”
Le dichiarazioni del giocatore
Cosa c'era in quel pugnetto dopo il gol con De Rossi?"Era tutta la settimana che diceva che bisogna incidere. Mi ha fatto partire, sono contento di aver ripagato la sua fiducia"
Ma quanto corre Norton-Cuffy?"Caspita, è il nostro treno. Sappiamo che chi gioca contro di lui deve faticare tanto, noi cerchiamo di aiutarlo per farlo rendere al massimo"
Tu hai preso gusto a segnare?"Sei contento di aver messo in difficoltà De Rossi? Assolutamente, possiamo contare su più individui. Siamo forti, sappiamo che possiamo incidere in ogni gara".
