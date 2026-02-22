Toro News
Genoa-Torino 3-0, Norton-Cuffy: “Dobbiamo proseguire così”

Le dichiarazioni del giocatore
Piero Coletta

Nel post gara di Genoa-Torino 3-0 Norton-Cuffy ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida conclusasi. Di seguito le parole.

Non era facile iniziare in maniera così incisiva. Siete stati bravi a portarla sui binari giusti? "Sì, non era facile contro questa squadra. era troppo importante, abbiamo preso tre punti importanti"

Sentite che la strada è in discesa?"Sì, dobbiamo proseguire così. Anche la prossima sarà fondamentale, ma ogni gara noi la vogliamo vincere"

