Giro d’Italia il 4 maggio a Superga, Cairo: “Importante ricordare il Grande Torino”

Cairo: "Commovente l'omaggio del Giro d'Italia al Grande Torino"

"Per me è una cosa speciale partire da Venaria e arrivare a Torino nella primissima tappa. Per motivi famigliari sono molto legato a questa regione. E poi, come tutti sanno, sono molto legato al Torino perché da diciotto anni sono il presidente del Toro. Qui ci sono le mie radici" ha esordito Urbano Cairo, come riportato da La Gazzetta dello Sport. E sulla scelta di partire il 4 maggio, passando da Superga nella prima tappa per omaggiare i Caduti: "È sempre molto importante ricordare il Grande Torino: ogni anno, il 4 maggio è celebrato da migliaia persone. Ricordiamo una grande squadra di calcio, ma al tempo stesso anche le tragedie di quelle persone che – non va mai dimenticato - erano giovani con un grande futuro davanti. Sarà un momento molto bello, anche di raccoglimento. È molto commovente l'omaggio del Giro al Grande Torino, è davvero bello poterlo ricordare in questa giornata particolare, 75 anni dopo”. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è infine intervenuto rivolgendosi a Urbano Cairo: "Sono contento che il Giro abbia scelto il 4 maggio come data simbolica per la partenza: il 4 maggio non è una data come le altre, è la data di un avversario molto importante. È il giorno della memoria del Grande Torino. Questa scelta assume un elevato valore simbolico non solo per noi di Torino, non solo per i tifosi del Torino, ma va ben oltre la sfera degli appassionati. Grazie al presidente Cairo per aver scelto Torino”.