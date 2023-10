Il chirurgo di Schuurs: “Inutile forzare i tempi, sarà pronto a luglio”

Il dottor Stefano Zaffagnini, chirurgo di fama internazionale che ha operato a Bologna il granata Perr Schuurs, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport per parlare dell'operazione e dei tempi di recupero dell'olandese. Il difensore, secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo piemontese, non rientrerà prima di luglio: Molto meglio pianificare un suo recupero sicuro, abbattendo i rischi, per l’inizio del ritiro estivo. A luglio. "Assolutamente sì. Mi sono anche raccomandato con Schuurs: tu sei giovane, gli ho detto, e molto spesso i giovani tendono a strafare, pur di tornare a giocare una partita. Ebbene, dammi retta: anche quando ti potrà sembrare di aver compiuto dei progressi eccezionali e ti sentirai ultramotivato ad accelerare ben oltre i protocolli previsti, procedi sempre gradualmente, un passo dopo l’altro. E non forzare in modo sbagliato il tuo corpo". Il recupero sarà lento e graduale per evitare nuove ricadute: "Con il medico sociale del Torino, il dottor Bertolo, ci siamo subito trovati d’accordo sul fatto che sarebbe soltanto pericoloso forzare il recupero per farlo rientrare in campo prima possibile. Per cosa, poi? Per poter schierarlo all’ultima giornata di campionato nel quarto d’ora finale?". La fase di riabilitazione inizierà tra due settimane: "In questo primo periodo per 10, 15 giorni è opportuno che il ragazzo esegua pochi esercizi e lasci l’articolazione soprattutto a riposo, per favorire la cicatrizzazione delle zone trattate e la stabilità dei punti di sutura. Indispensabile è l’uso delle stampelle, ovviamente. A un paio di settimane dall’operazione, invece, l’olandese potrà cominciare ad aumentare il carico, seppur molto, molto gradualmente". Ebbene la stagione di Schuurs può dirsi finita e il lavoro per il recupero da questo brutto infortunio è ancora da cominciare.