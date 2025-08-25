Questa sera, lunedì 25 agosto, alle 20:45, il Torino di Marco Baroni affronterà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l'Inter di Cristian Chivu nella sfida valida per la prima giornata di campionato. Sono state appena diramate le formazioni ufficiali delle due squadre con Marco Baroni che per la sfida di questa sera sceglie il 4-3-3. Giovanni Simeone subito titolare nel match di questa sera contro i nerazzurri al posto di Chè Adams al centro dell'attacco. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
PREPARTITA
Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Simeone in campo dal 1′
Le scelte di Baroni e Chivu per la partita di stasera al Meazza
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Di gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos, Bisseck, Darmian, Palacios.
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore. Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie.
