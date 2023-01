Juric pre Fiorentina-Torino: “Infortuni? Prossima settimana ne recuperiamo tanti”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la 19^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Contro lo Spezia è mancato un po' tutto e lo abbiamo pagato. Era la quarta partita in dieci giorni e dopo anche i 120' di San Siro, non eravamo riusciti a recuperare bene".