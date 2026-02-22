Marcandalli pre Genoa-Torino: “Sento la fiducia del mister”

Toro News
Le parole del tesserato rossoblù
Piero Coletta

Nel prepartita di Genoa-Torino, Marcandalli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Come si affronta il secondo scontro diretto di fila?"Mettendocela tutta, una grande prestazione per mettere in fila un altro risultato positivo".

Sei in fiducia a livello personale?"Sì, il mister mi dà fiducia, devo dare continuità".

Cosa vuoi migliorare da qui fino alla fine?"Migliorare la fase offensiva, ma l'importante è lavorare in difesa"

