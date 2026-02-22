Nel prepartita di Genoa-Torino, Marcandalli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
PREPARTITA
Marcandalli pre Genoa-Torino: “Sento la fiducia del mister”
Le parole del tesserato rossoblù
Come si affronta il secondo scontro diretto di fila?"Mettendocela tutta, una grande prestazione per mettere in fila un altro risultato positivo".
Sei in fiducia a livello personale?"Sì, il mister mi dà fiducia, devo dare continuità".
Cosa vuoi migliorare da qui fino alla fine?"Migliorare la fase offensiva, ma l'importante è lavorare in difesa"
