Milan-Torino, al via la vendita dei biglietti nel settore ospiti: info e prezzi

Il Milan ha aperto la vendita per i biglietti nel settore ospiti per assistere al match contro il Torino in programma a San Siro il prossimo 10 febbraio. Il Toro, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato per informare i propri tifosi sulle modalità di acquisto di un tagliando per questa partita di Serie A.