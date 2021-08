Torino, allarme tifosi: -12% nell’ultimo anno, nessuno in A ne ha persi di più

Il Toro ha perso il 12% dei tifosi tra la stagione 2019-2020 e quella 2020-2021, riferisce un'indagine pubblicata da La Gazzetta dello Sport

Il Torino è la squadra di Serie A che ha perso più tifosi nell'ultimo anno. É quanto emerge da un'indagine demoscopica Stage Up-Ipsos da cui parte la Gazzetta dello Sport per un approfondimento su quanto il Covid e la chiusura degli stadi nella stagione 2020-2021 abbia indebolito il legame tra gli appassionati di calcio e le rispettive squadre del cuore: "Tenere lontani i tifosi dal momento agonistico tende, nel lungo periodo, a diminuire l'empatia e l'emotività allentando il legame tra il sostenitore e la propria squadra del cuore" ha spiegato Giovanni Palazzi, a.d. di StageUp. Ci sono anche casi che vanno in controtendenza, come quelli di Atalanta (+19%, che diventa +43% se paragonato al 2018/2019) e Milan (+11%) e secondo la teoria formulata da Gazzetta, il ricambio generazionale avrebbe impattato sulle logiche del tifo. La squadra del cuore rimane la regola, ma la platea dei tifosi globali è sempre più strategica, soprattutto per i top club.

Quella del Torino, però, è un'emorragia che va oltre le contingenze legate al Covid e all'allontanamento forzato dagli stadi. Nel mondo dei millennials e della Generazione Z, il Toro è una squadra che difficilmente riesce ad attirare nuovi tifosi soprattutto giovani che - al contrario di quanto succedeva qualche tempo fa - preferiscono non seguire la tradizione dei padri. Poi c'è un argomento tanto banale quanto decisivo: i risultati, le vittorie. Nel quadro fornito da Gazzetta è evidente che le squadre con un calo più netto di supporters sono quelle che, nonostante il blasone, non riescono a tornare nell'alta classifica da troppo tempo ormai: la Fiorentina ad esempio ha il secondo peggior passivo (-10%) e ha anche vissuto un buon periodo di forma nella gestione Della Valle, non troppi anni fa. Poi c'è il Torino, i cui tifosi sono stati costretti a sudare freddo nelle ultime due stagioni dopo una partenza con prospettive europee: la perdita di tifosi è stata del -12% nell'ultimo anno, il passivo più pesante dell'intera Serie A. Un rapporto, quello tra il Toro e i suoi tifosi, che è sempre stato atipico, che difficilmente dipendeva dalla bontà dei risultati, considerando che il club non vince un trofeo da 28 anni. Ma ora i numeri confermano che la situazione sta precipitando, e come esito c’è un sensibile disamoramento di molti tifosi. Adesso spetta al Torino fare fin da subito qualcosa per invertire la rotta.