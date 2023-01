Torino, da domani disponibile in edicola il calendario ufficiale del 2023

Da domani, venerdì 6 gennaio, il Torino potrà rientrare nelle case di tutti i suoi tifosi granata: in edicola infatti, uscirà il calendario ufficiale del 2023 che accompagnerà tutti i suoi sostenitori per tutto l'anno in corso. Il calendario si potrà acquistare insieme al quotidiano La Gazzetta dello Sport al prezzo di 9,99 euro, escluso il prezzo del quotidiano, ed è possibile, già da oggi - 5 gennaio - preordinarlo sul sito primaedicola.it.

Come dichiarato da Cairo in alcune pagine del calendario prima dei singoli mesi, l'impostazione sarà un po' differente: "Abbiamo voluto dare una nuova veste a questo nostro quotidiano compagno di viaggio inserendo per ciascuna pagina una rubrica intitolata: Accadde oggi. E così il calendario diventa anche un po' Agenda Granata, ricordandoci date e anniversari, aneddoti e retroscena". In questo modo, il calendario servirà ai tifosi più piccoli di poter conoscere la storia della loro squadra del cuore, e ai tifosi più grandi di poter ripercorrere alcuni degli avvenimenti più importanti.