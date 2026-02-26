Torino, D’Aversa ritrova tre ex Empoli: farà affidamento su di loro?

Roberto D'Aversa, il traghettatore del Torino. Toccherà all'ex Empoli portare la nave granata in porto fino al termine della stagione. Il compito da "Caronte" toccherà dunque a lui e lo dovrà fare all'interno di un ambiente saturo, sfiduciato e in qualche modo vicino alla piattezza. Insomma, non è una situazione semplice per l'allenatore nato a Stoccarda, che però ritrova tre giocatori che avevano aiutato e non poco l'Empoli nella passata stagione: Anjorin, Marianucci e Ismajli.

Quanto giocavano i tre ad Empoli

I giocatori sopracitati sono stati elementi che hanno dato tanto nella passata stagione con la divisa dei toscani. Anzi, non è un caso se il periodo di flessione è arrivato con gli infortuni di Anjorin e Ismajli. L'inglese effettivamente aveva collezionato 1118 minuti di gioco, con 2 gol e 3 assist ed era stato utilizzato come mediano, centrocampista centrale e anche trequartista. A stonare però è il numero di gare saltate: 13 complessivamente. per quanto riguarda Ismajli, il difensore aveva collezionato 2510 minuti di gioco nella passata annata. Entrambi sono accomunati da un particolare: il periodo davvero negativo dell'Empoli, quello che di fatto ha condannato i toscani alla Serie B, è iniziato proprio nel momento in cui entrambi erano infortunati. Certo, qualche problema era nato già nelle gare precedenti, ma la vera svolta negativa combacia con quel periodo. Infine c'è Marianucci. Dopo una prima parte di annata da aggregato alla prima squadra, il classe 2004 ha trovato spazio col passare del tempo: chiuderà la stagione con 1065 minuti raccolti, soprattutto nella seconda parte del campionato.