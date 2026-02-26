Roberto D'Aversa, il traghettatore del Torino. Toccherà all'ex Empoli portare la nave granata in porto fino al termine della stagione. Il compito da "Caronte" toccherà dunque a lui e lo dovrà fare all'interno di un ambiente saturo, sfiduciato e in qualche modo vicino alla piattezza. Insomma, non è una situazione semplice per l'allenatore nato a Stoccarda, che però ritrova tre giocatori che avevano aiutato e non poco l'Empoli nella passata stagione: Anjorin, Marianucci e Ismajli.
IL TEMA
Torino, D’Aversa ritrova tre ex Empoli: farà affidamento su di loro?
Quanto giocavano i tre ad Empoli—
I giocatori sopracitati sono stati elementi che hanno dato tanto nella passata stagione con la divisa dei toscani. Anzi, non è un caso se il periodo di flessione è arrivato con gli infortuni di Anjorin e Ismajli. L'inglese effettivamente aveva collezionato 1118 minuti di gioco, con 2 gol e 3 assist ed era stato utilizzato come mediano, centrocampista centrale e anche trequartista. A stonare però è il numero di gare saltate: 13 complessivamente. per quanto riguarda Ismajli, il difensore aveva collezionato 2510 minuti di gioco nella passata annata. Entrambi sono accomunati da un particolare: il periodo davvero negativo dell'Empoli, quello che di fatto ha condannato i toscani alla Serie B, è iniziato proprio nel momento in cui entrambi erano infortunati. Certo, qualche problema era nato già nelle gare precedenti, ma la vera svolta negativa combacia con quel periodo. Infine c'è Marianucci. Dopo una prima parte di annata da aggregato alla prima squadra, il classe 2004 ha trovato spazio col passare del tempo: chiuderà la stagione con 1065 minuti raccolti, soprattutto nella seconda parte del campionato.
D'Aversa si affiderà a loro? Non è da escludere—
Tre giocatori che conoscono bene D'Aversa e lo stesso si può dire per il tecnico. Si può perfettamente intuire che il tecnico farà affidamento su di loro dato che sono stati degli elementi importanti nella sua gestione in Toscana. Detto questo, i tre potrebbero fungere da collante con il gruppo squadra, per carpire quali siano i sentimenti all'interno dello spogliatoio, così come l'umore sia dentro che fuori dal campo. Non solo, ma anche nel rettangolo verde di gioco. Marianucci ha già trovato spazio appena arrivato, così come Ismajli al netto dei diversi stop che ne hanno limitato l'utilizzo. Chi potrebbe giovare dal cambio è proprio il centrocampista inglese. Al netto che, in questa difficile situazione, dovrà essere bravo D'Aversa a dare fiducia e farla ritrovare all'intero gruppo squadra.
