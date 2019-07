Torino-Debrecen 3-0, Mazzarri: “Abbiamo iniziato come abbiamo finito. Bravi i ragazzi”

Walter Mazzarri al termine della partita vinta 3 a 0 contro il Debrecen è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare il successo ottenuto al Moccagatta: “Sono stati bravi i ragazzi. Hanno iniziato come avevano finito l’altro campionato. I ragazzi sono riusciti a far sembrare facile una partita complicata. Loro potevano farci male in contropiede e li abbiamo chiusi bene. Una macchia è che l’abbiamo sbloccata tardi, bisognava segnare prima. Ora dobbiamo rimanere concentrati perché non abbiamo ancora fatto niente. Ansaldi è stato bravissimo, ma non voglio parlare dei singoli, perché tutti hanno giocato bene. Baselli ha fatto bene. E’ stato un piccolo accorgimento tattico, lui doveva intervenire su tutte le seconde palle. Era la prima volta che lo facevo giocare come play basso e ha fatto bene. Zaza è più convinto. E’ entrato e ha dato una mano alla squadra. Ha creato palle gol. Insieme a Lukic è entrato molto bene e ha segnato un gol che meritavamo da prima. Il vantaggio quest’anno è che siamo gli stessi dell’anno scorso, è bastato ricordargli delle piccole cose per rivedere quello che facevamo l’anno scorso. Il modulo è un 3-4-2-1. A me piace giocare tra le linee e così abbiamo un palleggio maggiore. Dobbiamo migliorare nell’ultima scelta, che va trovata con più cattiveria e convinzione. Iago e Berenguer hanno fatto bene, anche Lukic quando è subentrato”.

Poi Mazzarri in conferenza stampa ha anche analizzato il match e le sue scelte nei cambi: “Noi dobbiamo vedere le insidie, vedere il pericolo. Chi ha fatto le coppe sa benissimo che là sarà una bolgia, sarà un’altra partita e non dobbiamo compromettere il passaggio del turno. Il terzo gol ci dà più tranquillità, ma dobbiamo pensare che qui sia finita 0 a 0 e dobbiamo andare là a fare la stessa partita con lo stesso atteggiamento. Avevo tre cambi e non volevo sbagliarli, perché pensavo di dover tenere la gara in crescendo per cercare di segnare di più. Prima ho messo equilibrio togliendo Iago per mettere Lukic. Quando ho visto che si era inserito bene, ho messo Zaza e abbiamo segnato“.

A Torino Channel commenta il successo contro il Debrecen: “Bene i difensori anche per il discorso tattico di Baselli, che è stato davanti a loro a fare da schermo a recuperare le seconde palle. L’unica mezza piccola macchia, per essere perfetti avremmo dovuto segnare prima. Poi quando schiacciamo l’avversario dobbiamo anche provare a concludere da fuori. Avevo detto ai ragazzi che dovevamo ripartire dalla vittoria contro la Lazio. Dobbiamo ricordarci tutto quello che abbiamo imparato nel girone di ritorno e metterlo in pratica contro questa squadra. Comunque sapevamo benissimo che andavano forti in contropiede e li abbiamo soffocati subito. Poteva starci anche il 4 a 0, avessimo segnato il terzo prima“.