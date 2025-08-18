Modena, Carlo Rivetti e l’omaggio agli Invincibili: il video

Nella giornata di oggi la dirigenza del Modena, squadra che affronterà il Torino nel primo turno di Coppa Italia nonché primo impegno ufficiale stagionale da parte di entrambi i club, ha reso omaggio agli Invincibili. Una delegazione del club gialloblù ha reso onore al Grande Torino. In prima linea il presidente del Modena, Carlo Rivetti, che con il granata ha un legame di sangue essendo nipote di Enrico Marone Cinzano, presidente del primo scudetto granata e promotore della costruzione del Filadelfia. Insieme a lui il capitano Antonio Pergreffi, il ds Andrea Catellani, l’amministratore delegato Matteo Rivetti e il segretario generale Andrea Russo. Il Modena ha deposto un mazzo di fiori sulla lapide dei Caduti.