Giornata di allenamenti per i granata, che si preparano per il derby di sabato

Oggi, martedì 3 ottobre, i granata torneranno al Filadelfia per una sessione di allenamento. La squadra di Juric vuole dimenticarsi della prestazione poco convincente di ieri sera contro il Verona e prepararsi per il derby. Sabato infatti il Torino sfiderà la Juve allo Juventus Stadium, sarà una delle gare più importanti dell'anno, anche se storicamente maledetta, i granata infatti non vincono un derby in trasferta da quasi 30 anni.