Torino, la giornata: allenamento in vista della gara contro l’Inter

L'impegno di sabato contro l'Inter si avvicina ed il Torino continua ad allenarsi e a preparare il match. In questi giorni rientreranno anche i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Nel frattempo i rimanenti non hanno smesso di seguire le direttive di mister Ivan Juric, che necessariamente deve preparare al meglio la difficile gara di sabato, con l'obiettivo di alzare il morale della squadra e riportare il gruppo sulla retta via.