Torino, la giornata: doppio match, oggi in campo sia prima squadra che Primavera

Doppio impegno oggi per le formazioni del Torino: la prima squadra gioca a Frosinone mentre la Primavera sfida in casa il Cagliari

Oggi sarà una giornata molto importante per il Torino perché saranno impegnate in delle delicate partite sia la prima squadra di Ivan Juric che la formazione Primavera di Giuseppe Scurto. La prima scenderà in campo a Frosinone alle 12:30 per il 15^ turno di Serie A mentre la squadra giovanile granata è impegnata in casa alle ore 15 contro il Cagliari. Per entrambe le gare, qui su Toro News, vi proponiamo la consueta diretta testuale e un ampio servizio di pre e post partita.