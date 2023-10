E' iniziata la pausa Nazionali e sono otto i granata che saranno impegnati con le rispettive rappresentative. Senza di loro, Ivan Juric continua a lavorare al Filadelfia, dove sono in corso i preparativi per la prossima sfida di campionato. Prevista oggi una seduta di lavoro in vista di Torino-Inter del 21 ottobre.