Torino, la giornata: inizia la sosta per le Nazionali

Archiviato un derby amaro, inizia la sosta per le Nazionali. La Serie A andrà in pausa per due settimane, si tornerà in campo infatti a partire da sabato 21 ottobre. Ivan Juric continuerà a lavorare al Filadelfia nei prossimi giorni con chi resterà a Torino perché privo di impegni con la Nazionale di appartenenza, non convocato oppure impossibilitato a rispondere alla chiamata causa infortunio. La sosta sarà anche l'occasione per fare un punto sull'infermeria visti i tanti indisponibili tra i granata, ma soprattutto per ritrovarsi dopo le recenti difficoltà.