Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019

Una vittoria che manca da tantissimo tempo e un precedente della passata stagione che ha visto i laziali imporsi a Torino

Quella di domenica sarà una gara fondamentale per il Torino di Roberto D'Aversa. Il nuovo allenatore esordirà davanti al pubblico granata, in una partita che assume significato da "dentro o fuori". La distanza dalla zona rossa della classifica è di soli tre punti: tutte attaccate, l'una addosso all'altra, in uno scenario da "si salvi chi può".

I dati all'Olimpico Grande Torino

Il bilancio pende nettamente a favore dei granata, che contro la Lazio hanno avuto la meglio più volte rispetto ai biancocelesti. Dati alla mano, sono 70 i precedenti tra le compagini. Il Torino ha trionfato 28 volte contro i laziali. Per i capitolini lo score è di 17 vittorie. 25 le volte in cui entrambe si sono divise la posta in palio.