Quella di domenica sarà una gara fondamentale per il Torino di Roberto D'Aversa. Il nuovo allenatore esordirà davanti al pubblico granata, in una partita che assume significato da "dentro o fuori". La distanza dalla zona rossa della classifica è di soli tre punti: tutte attaccate, l'una addosso all'altra, in uno scenario da "si salvi chi può".
IL TEMA
Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019
I dati all'Olimpico Grande Torino—
Il bilancio pende nettamente a favore dei granata, che contro la Lazio hanno avuto la meglio più volte rispetto ai biancocelesti. Dati alla mano, sono 70 i precedenti tra le compagini. Il Torino ha trionfato 28 volte contro i laziali. Per i capitolini lo score è di 17 vittorie. 25 le volte in cui entrambe si sono divise la posta in palio.
L'ultimo precedente: finì 3-2 per la Lazio—
L'ultimo precedente tra le parti risale al girone d'andata della Serie A 24/25. Paolo Vanoli era il tecnico del Torino, fresco di esordio in Serie A dopo la grande promozione ottenuta con il Venezia. Dall'altra parte la Lazio aveva cambiato pelle affidandosi a Marco Baroni, che da lì a qualche mese dopo avrebbe accettato la corte di Urbano Cairo. I biancocelesti si imposero fuori casa per 3-2. Gundeouzi apre le danze, poi Dia raddoppia. Adams riapre i conti, ma Noslin sembra chiudere la pratica. Nel finale una bella rete di Coco dà ancora speranza al Torino, che però non riuscirà nella rimonta.
Ultimo trionfo granata: addirittura il 2019—
Correva la stagione 18/19. Il Torino era guidato da Walter Mazzarri, la Lazio da Simone Inzaghi. Quella fu un'annata molto positiva per i granata, che riuscirono ad agguantare anche una qualificazione ai preliminari di Europa League. L'ultima stagione di livello prima delle difficoltà del biennio successivo. Il Torino vinse 3-1: Iago Falquè firmò il vantaggio, poi Lukic raddoppiò. A nulla valse la rete del grande ex Ciro Immobile: De Silvestri chiuse la pratica con la terza rete. Da lì il Torino non ha più vinto contro la Lazio davanti ai propri tifosi in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA