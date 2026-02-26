tor toro Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019

IL TEMA

Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019

Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019 - immagine 1
Una vittoria che manca da tantissimo tempo e un precedente della passata stagione che ha visto i laziali imporsi a Torino
Piero Coletta

Quella di domenica sarà una gara fondamentale per il Torino di Roberto D'Aversa. Il nuovo allenatore esordirà davanti al pubblico granata, in una partita che assume significato da "dentro o fuori". La distanza dalla zona rossa della classifica è di soli tre punti: tutte attaccate, l'una addosso all'altra, in uno scenario da "si salvi chi può".

I dati all'Olimpico Grande Torino

—  

Il bilancio pende nettamente a favore dei granata, che contro la Lazio hanno avuto la meglio più volte rispetto ai biancocelesti. Dati alla mano, sono 70 i precedenti tra le compagini. Il Torino ha trionfato 28 volte contro i laziali. Per i capitolini lo score è di 17 vittorie. 25 le volte in cui entrambe si sono divise la posta in palio.

L'ultimo precedente: finì 3-2 per la Lazio

—  

L'ultimo precedente tra le parti risale al girone d'andata della Serie A 24/25. Paolo Vanoli era il tecnico del Torino, fresco di esordio in Serie A dopo la grande promozione ottenuta con il Venezia. Dall'altra parte la Lazio aveva cambiato pelle affidandosi a Marco Baroni, che da lì a qualche mese dopo avrebbe accettato la corte di Urbano Cairo. I biancocelesti si imposero fuori casa per 3-2. Gundeouzi apre le danze, poi Dia raddoppia. Adams riapre i conti, ma Noslin sembra chiudere la pratica. Nel finale una bella rete di Coco dà ancora speranza al Torino, che però non riuscirà nella rimonta.

Ultimo trionfo granata: addirittura il 2019

—  

Correva la stagione 18/19. Il Torino era guidato da Walter Mazzarri, la Lazio da Simone Inzaghi. Quella fu un'annata molto positiva per i granata, che riuscirono ad agguantare anche una qualificazione ai preliminari di Europa League. L'ultima stagione di livello prima delle difficoltà del biennio successivo. Il Torino vinse 3-1: Iago Falquè firmò il vantaggio, poi Lukic raddoppiò. A nulla valse la rete del grande ex Ciro Immobile: De Silvestri chiuse la pratica con la terza rete. Da lì il Torino non ha più vinto contro la Lazio davanti ai propri tifosi in campionato.

Leggi anche
Torino-Lazio, il derby del silenzio: curve vuote contro Cairo e Lotito
Torino, D’Aversa ritrova tre ex Empoli: farà affidamento su di loro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA