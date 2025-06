Toro, chi è Colucci: dall’intreccio con Vanoli e Baroni alla panchina granata come vice

Una vita da mediano e l'intreccio con i due tecnici a Verona

Nato a Cerignola nel 1972, Leonardo Colucci ha mosso i primi passi da mediano davanti alla difesa proprio nella sua città natale prima di spiccare il volo nel calcio professionistico: prima tappa in Serie C1 con il Siracusa, con cui in due stagioni conquista la chiamata della A. L'esordio nella massima categoria avviene con la maglia biancoceleste della Lazio con cui registra 3 presenze. Dopo una stagione in B, nella stagione 1996-1997 ritrova la Serie A con l'Hellas Verona con cui in 6 stagioni firma 10 gol in 163 presenze. Il Verona neopromosso cercava di farsi largo nella massima serie del Paese e Colucci fu uno degli acquisti per provare a raggiungere la salvezza: in quella squadra incontrò proprio Baroni e Vanoli, arrivati entrambi un anno prima per riportare l'Hellas in A, con cui condivise la maglia gialloblù per 2 stagioni, fino al termine della stagione 97/98. La sua carriera proseguì fino al 2011, quando appese gli scarpini al chiodo con la maglia del Modena sulle spalle dopo più di 500 partite giocate. Nella sua lunga carriera ha affrontato il Torino per 13 volte tra Serie A e Serie B con un bilancio negativo con sole 2 vittorie.