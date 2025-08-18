Una vita per il Toro: il 18 agosto 1939 nasceva Ferrini, il Capitano dei Capitani

Sono passati 86 anni esatti da quel 18 agosto 1939 nel quale, a Trieste, nasceva a Giorgio Ferrini, uno dei giganti della leggenda granata. L'indimenticabile ed indimenticato centrocampista ha trascorso una carriera nel Toro tanto da divenirne simbolo e primatista assoluto nella storia del club per quanto riguarda le presenze. Ferrini è stato il Capitano dei Capitani, ha guidato il Torino per 16 stagioni consecutive totalizzando 566 apparizioni, un record assoluto nella massima serie. Calcisticamente nato nelle giovanili del Ponziana, venne prelevato dal Torino nel 1955 e dopo tre stagioni nel settore giovanile granata andò un anno in prestito al Varese. Tanto bastò per dimostrare di poter restare all'ombra della Mole, e da quel momento (stagione 1959-1960) non se ne andò più. Due Coppe Italia il bottino conquistato con i colori del suo cuore indosso.