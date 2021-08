Vincenzo Millico, l’attaccante granata compie oggi 21 anni

21 anni oggi per uno dei migliori prospetti lanciati dalla Primavera del Torino

Nato a Torino il 12 agosto 2000, Vincenzo Millico cresce nelle giovanili granata e si afferma nella stagione 2018/2019 in Primavera, dove al secondo anno di militanza in categoria, realizza 29 gol in 28 partite. Le sue prestazioni non passano inosservate al tecnico della Prima Squadra Walter Mazzarri, che lo convoca diverse volte per le sfide di Serie A nell'annata successiva, quando si toglie anche la soddisfazione di segnare il primo gol con la maglia del Toro, nella sfida di qualificazione all'Europa League con il Debrecen. Millico ha tutte le caratteristiche per poter affermarsi a grandi livelli, ma le sue prestazioni da quel momento ad oggi (parentesi in Serie B con il Frosinone compresa) non sono mai state all'altezza. Il ragazzo è sicuramente uno dei migliori prospetti che la Primavera granata abbia mai lanciato nel calcio dei grandi, ma ora c'è bisogno da parte del calciatore di dimostrare di essere quel tipo di giocatore che ha stupito tutti in quell'annata 18/19.