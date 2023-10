Vojvoda ritrova la forma fisica, ora insidia Lazaro sulla sinistra

Insidia per Lazaro in vista di sabato

Occhio quindi alle scelte di Ivan Juric in vista di sabato. A questo punto è logico pensare ad una sua candidatura per un posto da titolare sulla sinistra contro l'Inter di Simone Inzaghi. A farne le spese potrebbe essere Lazaro. L'austriaco infatti non ha brillato in questa prima fase di campionato, così come tutto il reparto esterni del Torino (0 gol e 0 assist). Essendo stato un giocatore fortemente richiesto da Juric dopo le buone sensazioni della scorsa stagione (condizionata da un infortunio) doveva dare certamente qualcosa in più. Dal canto suo Vojvoda ha dimostrato un'affidabilità e un rendimento costante. Nella scorsa stagione ha messo a referto 5 assist in Serie A, a cui ne va aggiunto uno in Coppa Italia. L'usato sicuro che potrebbe rappresentare una soluzione per lo stesso Juric. Occhio quindi a sabato pomeriggio, sulla fascia sinistra del Torino potrebbe soffiare il vento dell'est Europa.