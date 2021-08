Calciomercato, Iago Falque in uscita dal Toro: proposto all’AEK Atene

Vagnati al lavoro soprattutto sul mercato estero: il giocatore non rientra nei piani ed ha ancora un anno di contratto con i granata

Con l'uscita di Lyanco che ormai dovrebbe essere soltanto da ufficializzare, nella lista dei giocatori da piazzare in casa Toro resta al primo posto Iago Falque nella lista delle cessioni prioritarie. L'esterno spagnolo ha ancora un anno di contratto con i granata e percepisce uno stipendio superiore al milione e mezzo di euro. Una cifra elevata, per un giocatore che non rientra nei piani di Juric, non ha mai fatto un minuto in amichevole e non è stato convocato per le due gare ufficiali fin qui disputate.

Per tutti questi motivi la cessione di Iago Falque rappresenta una priorità per il Toro. Ed i granata si stanno quindi adoperando per favorire l'uscita dell'esterno spagnolo, reduce da una stagione condizionata da troppi infortuni a Benevento. La società sta proponendo il giocatore all'AEK Atene (il cui interessamento nei confronti del giocatore non è una novità) ed è al lavoro soprattutto sul mercato estero per trovare una sistemazione. Al momento, però, non ci sono ancora le basi concrete per parlare di affare in definizione. E che Falque resti alla fine al Torino è una situazione alla fine ancora da non scartare: per il bene di tutti, in ogni caso, si proverà in questa settimana di mercato a trovare una soluzione.