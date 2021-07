Calciomercato Torino, l’Al Nasr e l’Aek Atene pensano a Falque: la situazione

L'attaccante spagnolo vorrebbe provare a convincere Juric e dimostrare di poter dare il suo contributo alla squadra

Il futuro di Iago Falque è ancora incerto. Tornato a Torino dopo il prestito al Benevento della scorsa stagione in cui non è riuscito a dare continuità a causa di tanti problemi fisici (sono 11 le presenze con la maglia dei giallorossi), l'attaccante spagnolo lunedì mattina - insieme agli altri giocatori granata - si è presentato al raduno all'Olimpico Grande Torino per svolgere i tamponi e i test fisici e questa mattina si è allenato con il resto del gruppo allo stadio Filadelfia.