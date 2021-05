Toro, a Verona devi essere attento e caparbio: i gialloblu sono una squadra tosta

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Importanti in mezzo al campo saranno i rientri dopo la squalifica di Verdi e Mandragora"

Lello Vernacchia

Domani alle 15 allo stadio Bentegodi il Verona di Juric ospiterà il Torino di Nicola. I granata - a cinque partite dal termine del campionato e con 34 punti raccolti - saranno impegnati in trasferta contro una squadra molto ben organizzata come i gialloblù, decimi in classifica. Dopo i tre punti con il Parma, i granata dovranno dare continuità per allontanarsi dalle zone basse della classifica, sfruttando lo scontro diretto tra Benevento e Cagliari in programma anch'esso domenica alle 15.

LA PARTITA - Quella con il Verona sarà senza dubbio una gara più tosta rispetto a quella con il Parma della scorsa settimana. I gialloblu - reduci da un pareggio con lo Spezia nella scorsa giornata - avranno la mente libera e tranquilla considerata la posizione in classifica, a differenza del Torino che sta lottando per non retrocedere e che dunque è chiamato a fare risultato. Nicola dovrà lavorare soprattutto sulla testa della propria squadra: da un punto di vista psicologico il Toro dovrà essere bravo a capire quando sarà il momento di alzare il baricentro e fare male agli scaligeri.

I RIENTRI - Importanti saranno i rientri dopo la squalifica di Simone Verdi e Rolando Mandragora. In mezzo al campo sarà una lotta continua: la qualità del primo - ormai schierato nel nuovo ruolo di mezzala da Nicola - e la sostanza e il carattere del secondo saranno fondamentali per i granata. Per il gioco del Verona di Juric fondamentale sarà proprio l'ex Udinese che - dopo il suo arrivo in granata - ha permesso al centrocampo di Nicola di fare il salto di qualità.

FASE DI NON POSSESSO - La fase di non possesso sarà determinante: i centrocampisti dovranno fare da schermo davanti alla difesa e aiutare i tre della retroguardia granata a prevenire gli inserimenti centrali dei trequartisti di Juric. Importate sarà il lavoro anche sulle palle inattive: ogni episodio potrebbe risultare determinante ai fini del risultato. In questa seconda parte di stagione con Nicola, i granata hanno dimostrato di avere un'identità ben precisa e domani dovrà venire fuori.

Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo.