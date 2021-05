Torino, chi gioca a Verona? Ballottaggio Vojvoda-Singo sulla fascia destra

Il Torino si prepara per una trasferta molto importante allo stadio Bentegodi di Verona, in cui sfiderà l'Hellas domenica alle ore 15, una partita nella quale sarà cruciale riuscire a raccogliere punti per dare continuità al successo contro il Parma e allontanarsi più possibile dalla zona retrocessione. Sarà il primo match di un rush finale che per il Torino prevede cinque partite in 15 giorni: il campionato è alle sue battute finali, ogni punto vale oro. Nicola dovrà gestire le energie dei suoi uomini e al contempo valutare la variabile diffidati (sono cinque: Nkoulou, Belotti, Lukic, Linetty e Zaza). Per questo motivo il tecnico Nicola sta cercando di costruire la migliore formazione possibile, dando continuità al modulo 3-5-2 che si è visto nel corso delle ultime partite.