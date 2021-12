Toro, l’Empoli non molla mai: occhio alle ripartenze dei toscani

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "In questo campionato sono due le volte che i toscani hanno ribaltato completamente la partita nel finale"

Lello Vernacchia

Dopo l'amara sconfitta con la Roma, il Torino di Ivan Juric questo pomeriggio ha già l'occasione di riscattarsi tra le mura casalinghe. Alle 18.30 arriva allo stadio Olimpico Grande Torino l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, fin qui tra le sorprese di questo campionato. La squadra toscana infatti ha collezionato 19 punti in 14 partite ed è davanti al Toro di due lunghezze.

LA PARTITA - A Torino oggi arriverà un Empoli in fiducia dopo la vittoria in rimonta con la Fiorentina della scorsa giornata. Peseranno tra le fila granata le tante assenze, su tutte quella del Gallo Belotti che rimarrà fuori per almeno due mesi (QUI i dettagli). Al suo posto ci sarà Tonny Sanabria che ha già dimostrato di essere all'altezza: quest'oggi serviranno i suoi gol. L'Empoli gioca un bel calcio, ma è anche in grado di chiudersi dietro e giocare in ripartenza: proprio per questo i granata dovranno prestare molta attenzione alle coperture preventive soprattutto nei contropiedi dei toscani. Importante per i granata sarà ritrovare Singo dopo il problema alla caviglia: la sua velocità può spaccare la partita in due.

EMPOLI, ITALY - NOVEMBER 27: Filippo Bandinelli of Empoli FC celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Empoli FC and ACF Fiorentina at Stadio Carlo Castellani on November 27, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

RIMONTE - C'è da dire che la squadra di Andreazzoli non si dà mai per vinta. In questo campionato sono due infatti le volte che i toscani hanno ribaltato completamente la partita nel finale: con la Fiorentina pochi giorni fa, i ragazzi di Andreazzoli stavano perdendo 1-0, poi dall'87' al 89' hanno segnato due reti e vinto la partita. Stessa cosa è successo col Sassuolo il 31 ottobre scorso: sotto 1-0, l'Empoli è riuscita a vincere 2-1 grazie ai gol di Pinamonti (83') e Zurkowski (92'). Questo per evidenziare la capacità della squadra allenata da Andreazzoli di rimanere sempre in partita: il Torino dovrà rimanere attento e concentrato fino al triplice fischio.

