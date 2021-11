Torino, le ultime sugli infortunati: gli esiti degli esami di Buongiorno e Singo

L'esito degli accertamenti clinici in seguito ai problemi fisici riscontrati da Buongiorno e Singo nella partita di ieri contro la Roma

Alessandro Buongiorno e Wilfried Singo si sono sottoposti nella mattinata di questo lunedì ai dovuti accertamenti clinici in seguito ai problemi fisici rimediati nella partita di ieri contro la Roma all'Olimpico. Il difensore classe '99 ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro in occasione di un calcio d’angolo nel primo tempo, mentre per l'esterno ivoriano l’entrataccia di Ibanez nel finale del match ha causato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Le condizioni di entrambi i giocatori verranno monitorate dunque giorno dopo giorno: proveranno a recuperare per l’Empoli. Per quanto riguarda Andrea Belotti e Koffi Djidji (entrambi usciti anzitempo dal match), invece, le valutazioni strumentali verranno completate domani per stabilire la diagnosi definitiva dei rispettivi infortuni.