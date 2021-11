Torino con i cerotti dopo la Roma: anche Djidji, Singo e Buongiorno da seguire

Il francese sostituito all'intervallo da Zima

Non solo Andrea Belotti, anche Koffi Djidji ha dovuto lasciare il campo a Roma anzitempo per un problema muscolare. Il centrale francese è stato sostituito all'intervallo da David Zima. Le condizioni dell'ex Crotone andranno dunque valutate e nelle prossime ore arrivare dovrebbero arrivare ulteriori novità. Non se la passa meglio Wilfried Singo, colpito duramente da Ibanez alla caviglia destra nel finale. L’ivoriano ha stretto i denti ed è rimasto in campo per il recupero, ma zoppicando in modo abbastanza evidente. Infine, attenzione anche ad Alessandro Buongiorno: Ivan Juric nel postpartita ha affermato che anche lui ha un problema ad un ginocchio, rimediato nel primo tempo. Anche per il difensore classe 1999 saranno fatti accertamenti nelle prossime ore.