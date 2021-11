Roma-Torino, infortunio Belotti: problema muscolare, esce accompagnato

Brutte notizie per il Toro: al 78’ di Roma-Torino, Andrea Belotti si è fermato durante uno scatto. Problemi alla coscia destra per il Gallo, uscito senza poggiare il piede destro e sorretto dallo staff medico granata. L’incidente è...

Brutte notizie per il Toro: al 78’ di Roma-Torino, Andrea Belotti si è fermato durante uno scatto. Problemi alla coscia destra per il Gallo, uscito senza poggiare il piede destro e sorretto dallo staff medico granata. L'incidente è occorso subito dopo che Ivan Juric aveva effettuato un triplo cambio e a sostituire il capitano granata è stato Antonio Sanabria. Un nuovo infortunio non ci voleva proprio per Belotti, che tra agosto e ottobre è stato fuori per due mesi a causa di una contusione al perone. Nei prossimi giorni gli esami medici faranno luce sull'entità del problema.