La moviola di Roma-Torino 1-0: l’intervento di Ibanez su Singo è da rosso diretto

Entrata pericolosissima del difensore romanista. E Chiffi l’aveva già graziato un quarto d’ora prima su Belotti

È andata in archivio anche la quattordicesima giornata del campionato di Serie A: per l’ennesima volta il Torino cade 1-0 in trasferta senza riuscire a pareggiare il gol realizzato da Abraham nel corso della mezz’ora del primo tempo. A dirigere l’incontro, Daniele Chiffi della sezione di Padova, non proprio perfetto nel giudicare alcuni episodi. Ibanez, per esempio, non avrebbe dovuto terminare la partita in campo a causa degli interventi su Belotti e soprattutto Singo. Ma passiamo alla cronaca degli episodi del match.