La soluzione ideale del caso Lukic

Tra i calciatori che sono entrati nella ripresa contribuendo a una rimonta che avrebbe pure potuto concludersi con una vittoria c’è Sasa Lukic, oggetto del desiderio del Fulham che mette sul banco oltre dieci milioni di euro. La sua situazione è paradigmatica e riassume bene il dilemma che vive il Toro, tra la necessità di rispettare le esigenze economiche verso un’estate in cui terranno banco le decisioni sui riscatti di Vlasic e Miranchuk e la voglia di ottenere qualcosa in più di un onesto campionato di metà classifica. L’arrivo di Ilic, fin qui il colpo di mercato migliore della Serie A, non toglie il fatto che avere tre giocatori di alto livello a centrocampo permetterebbe di fare tutt’altro tipo di ragionamenti in una stagione in cui, sia in campionato che in Coppa Italia, la possibilità di ottenere un risultato importante è concreta. Dall’altro lato, alla società non si può chiedere di rinunciare a monetizzare su un calciatore che non vuole rinnovare.