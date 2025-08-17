Toro News
Primavera 1, la classifica: niente primi punti per il Torino

Ecco la classifica della prima giornata di Primavera 1 dopo le gare di sabato e domenica
Matteo Curreri

Il Torino di Christian Fioratti parte con il piede sbagliato: al Viola Park la Fiorentina si impone 2-0.Primo tempo di marca viola, con i padroni di casa padroni del gioco e in gol in rapida sequenza: Deli al 18’ sblocca, Puzzoli al 24’ raddoppia.Nella ripresa la gara si complica ulteriormente per i granata, rimasti in dieci dopo l’espulsione di Carrascosa. Prova nel complesso opaca, con il Toro rimandato all’esame successivo. L’occasione per cancellare lo zero in classifica arriverà il 23 agosto, al debutto stagionale tra le mura amiche contro il Napoli.

Classifica Primavera 1

—  

  • Fiorentina 3 (1)

  • Genoa 3 (1)

  • Milan 3 (1)

  • Napoli 3 (1)

  • Inter 3 (1)

  • Frosinone 3 (1)

  • Sassuolo 1 (1)

  • Juventus 1 (1)

  • Bologna 1 (1)

  • Cesena 1 (1)

  • Atalanta 0 (0)

  • Verona 0 (0)

  • Roma 0 (0)

  • Parma 0 (0)

  • Lazio 0 (1)

  • Lecce 0 (1)

  • Cagliari 0(1)

  • Cremonese 0 (1)

  • Monza 0(1)

  • Torino 0 (1)

    • Programma

    —  

    Frosinone-Cremonese 1-0

    Lecce-Milan 1-2

    Juventus-Sassuolo 2-2

    Cesena-Bologna 0-0

    Monza-Inter 0-1

    Lazio-Genoa 1-2

    Napoli-Cagliari 1-0

    Fiorentina-Torino 2-0

    Parma-Roma (ore 16:30, lunedì 18 agosto)

    Atalanta-Verona (ore 19, lunedì 18 agosto)

