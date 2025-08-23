Toro News
Primavera 1, la classifica: i primi tre punti smuovono il Toro

Ecco la classifica della seconda giornata di Primavera 1 dopo le prime quattro gare
Matteo Curreri

Il Torino di Christian Fioratti riscatta il k.o. dell’esordio con un netto 3-0 sul Napoli. Al “Mazzola” i granata indirizzano la partita già al 17’ grazie al gol di Carvalho. Poco prima dell’intervallo è Kugyela a firmare il raddoppio, mentre nella ripresa Desole chiude definitivamente i conti al 67’. Prestazione convincente per la Primavera granata, che dopo lo zero alla prima giornata conquistano i primi tre punti della stagione. In attesa delle altre gare, il Torino compie un balzo in classifica portandosi al settimo posto. I granata torneranno in campo il 29 agosto nella trasferta sul campo dell’Atalanta, remake della finale del Mamma e Papà Cairo.

Classifica Primavera

—  

1. Bologna 4 (2)

2. Inter 4 (2)

3. Fiorentina  3 (1)

4. Genoa 3 (1)

5. Milan 3 (1)

6. Frosinone 3 (1)

7. Torino 3 (2)

8. Cagliari 3 (2)

9. Napoli 3 (2)

10. Cesena 2 (2)

11. Atalanta 1 (1)

12. Verona 1 (1)

13. Sassuolo 1  (1)

14. Roma 1 (1)

15. Juventus 1 (1)

16 . Parma 1 (1)

17. Cremonese 0 (1)

18. Monza 0 (1)

19. Lazio 0 (2)

20. Lecce 0 (2)

Programma

—  

Cagliari-Lazio 1-0

Inter-Cesena 3-3

Bologna-Lecce 2-0

Torino-Napoli 3-0

Cremonese-Parma (ore 16:30, sabato 23 agosto)

Genoa-Fiorentina (ore 16:30, sabato 23 agosto)

Frosinone-Juventus (ore 11, domenica 24 agosto)

Roma-Atalanta (ore 16:30, domenica 24 agosto)

Verona-Monza (ore 16:30, domenica 24 agosto)

Milan-Sassuolo (ore 16:30, lunedì 25 agosto)

