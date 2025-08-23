Primavera 1, la classifica: i primi tre punti smuovono il Toro

Il Torino di Christian Fioratti riscatta il k.o. dell’esordio con un netto 3-0 sul Napoli. Al “Mazzola” i granata indirizzano la partita già al 17’ grazie al gol di Carvalho. Poco prima dell’intervallo è Kugyela a firmare il raddoppio, mentre nella ripresa Desole chiude definitivamente i conti al 67’. Prestazione convincente per la Primavera granata, che dopo lo zero alla prima giornata conquistano i primi tre punti della stagione. In attesa delle altre gare, il Torino compie un balzo in classifica portandosi al settimo posto. I granata torneranno in campo il 29 agosto nella trasferta sul campo dell’Atalanta, remake della finale del Mamma e Papà Cairo.
Classifica Primavera—
1. Bologna 4 (2)
2. Inter 4 (2)
3. Fiorentina 3 (1)
4. Genoa 3 (1)
5. Milan 3 (1)
6. Frosinone 3 (1)
7. Torino 3 (2)
8. Cagliari 3 (2)
9. Napoli 3 (2)
10. Cesena 2 (2)
11. Atalanta 1 (1)
12. Verona 1 (1)
13. Sassuolo 1 (1)
14. Roma 1 (1)
15. Juventus 1 (1)
16 . Parma 1 (1)
17. Cremonese 0 (1)
18. Monza 0 (1)
19. Lazio 0 (2)
20. Lecce 0 (2)
Programma—
Cagliari-Lazio 1-0
Inter-Cesena 3-3
Bologna-Lecce 2-0
Torino-Napoli 3-0
Cremonese-Parma (ore 16:30, sabato 23 agosto)
Genoa-Fiorentina (ore 16:30, sabato 23 agosto)
Frosinone-Juventus (ore 11, domenica 24 agosto)
Roma-Atalanta (ore 16:30, domenica 24 agosto)
Verona-Monza (ore 16:30, domenica 24 agosto)
Milan-Sassuolo (ore 16:30, lunedì 25 agosto)
