Primavera, Cremonese-Torino 0-2: i granata ritrovano ossigeno dopo 90 giorni di apnea

Vincere era d'obbligo e la vittoria è finalmente arrivata. Il Torino Primavera torna a regalarsi un successo dopo quasi tre mesi, dopo 90 giorni d'attesa in cui la rotta a lungo si era smarrita. Da qualche settimana i granata avevano iniziato a trovare continuità con quattro pareggi consecutivi che però in termini di classifica erano serviti a poco. Con la Cremonese, diretta avversaria in zona retrocessione, serviva il bottino pieno e averlo raggiunto vuol dire tanto per il Toro perché permette di ritrovare fiducia e di mettere un punto e capo. La lotta per salvarsi è ancora lunga, iniziarla con il peso sulle spalle che si alleggerisce è vitale.