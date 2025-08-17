Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Perciun dal 1′

Tutto pronto per il debutto stagionale del campionato Primavera 1: a dare il via è la sfida tra Fiorentina e Torino , con l’Under 20 granata di Christian Fioratti protagonista. Il tecnico non rinuncia al suo collaudato 4-2-3-1 , confermando quanto visto al “Mamma e Papà Cairo”. In attacco ci sarà ancora Tommaso Gabellini , mentre spicca il ritorno di Sergiu Perciun tra i ranghi della Primavera.

A difendere la porta ci sarà Siviero, protetto da una linea a quattro composta da Zaia e Barranco sugli esterni e dalla coppia centrale Desole–Pellini. In mediana spazio a Sabone e Liema Olinga, mentre sulla trequarti agirà il terzetto formato da Politakis, Perciun e Carvalho a supporto dell’unica punta, Gabellini.