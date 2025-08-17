Tutto pronto per il debutto stagionale del campionato Primavera 1: a dare il via è la sfida tra Fiorentina e Torino, con l’Under 20 granata di Christian Fioratti protagonista. Il tecnico non rinuncia al suo collaudato 4-2-3-1, confermando quanto visto al “Mamma e Papà Cairo”. In attacco ci sarà ancora Tommaso Gabellini, mentre spicca il ritorno di Sergiu Perciun tra i ranghi della Primavera.
PRIMAVERA
Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Perciun dal 1′
A difendere la porta ci sarà Siviero, protetto da una linea a quattro composta da Zaia e Barranco sugli esterni e dalla coppia centrale Desole–Pellini. In mediana spazio a Sabone e Liema Olinga, mentre sulla trequarti agirà il terzetto formato da Politakis, Perciun e Carvalho a supporto dell’unica punta, Gabellini.
Primavera, Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali—
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Deli, Braschi, Puzzoli, Kone, Trapani, Balbo Vieira, Mazzeo, Montenegro. A disposizione: Dolfi, Colaciuri, Bonanno, Maiorana, Angiolini, Batignani, Conti, Evangelista, Morazzini, Sturli, Atzeni. Allenatore: Galloppa
TORINO (4-2-3-1): Siviero; Zaia, Desole, Pellini, Barranco; Sabone, Liema Olinga; Politakis, Perciun, Carvalho; Gabellini. A disposizione: Plaia, Camatta, Carrascosa Moreno, Ferraris, Spadoni, Galantai, Kugyela, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Bonacina. Allenatore: Fioratti
