Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: novità dopo l’esordio

Le scelte di Fioratti e Rocco per la sfida della 2a giornata di Primavera 1
Matteo Curreri

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Napoli, con l'Under 20 di Fioratti protagonista. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match valevole per la 2a giornata del campionato Primavera 1. Diversi cambi rispetto all'esordio del Viola Park. Gatto e Camatta giocheranno terzini, Galantai play, accompagnato dalle mezze ali Ferraris e Kugyela. Presenti ancora nell'undici iniziale sia Perciun che Gabellini. Il moldavo fa il trequartista puro, Gabellini è in coppia in attacco con Carvalho.

TORINO (4-3-1-2): Siviero; Gatto, Pellini, Desole, Camatta; Ferraris, Galantai, Kugyela; Perciun; Gabellini, Carvalho. A dispozione: Plaia, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov, Sabone, Liema Olinga, Luongo. Allenatore: Fioratti

NAPOLI: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco. A disposizione:  Pugliese, Smeraldi, Palomba, Marotta, D'Angelo, Anic, Testa, Torre, Melnyk, De Martino, Esposito. Allenatore: Rocco

