In Liguria, il Torino ha la possibilità di mettere una pietra tombale o quasi sulla salvezza. La squadra di Baldini scenderà in campo domani, lunedì 20 aprile alle 14, in casa del Genoa con la consapevolezza di avere un'occasione ghiotta tra le mani, da provare a cogliere in uno scontro alla pari.

Torino Primavera, la chance è portarsi a +8 sulla zona rossa

Torino Primavera, con il Genoa mai sfide banali. Acquah out per tre giornate

I versetti di quelle che da qualche tempo a questa parte sono le avversarie su cui i granata hanno fatto la corsa salvezza sono già arrivati. Napoli e Sassuolo si sono fermate con lo stesso risultato, 1-1, contro Bologna e Milan. Il Toro quindi può allungare su entrambe e svincolarsi dalla lotta a tre. Con una vittoria la squadra di Baldini si ritroverebbe a +8 sulla zona playout con 4 gare ancora da giocare, una posizione di sicurezza a cui il gruppo aspira senza se e senza ma. Tre punti potrebbero valere un passo deciso verso la metà classifica (sarebbe -1 proprio dal Genoa ora decimo) e, a seconda dei risultati di chi sta davanti, potrebbe portare i granata per la prima volta più vicini ai playoff che ai playout.Le sfide con il Genoa negli ultimi anni sono state spesso sono state pazze e avvincenti. Il 3-3 dell'andata è stata una delle partite più controverse della stagione con i tre gol di vantaggio del Toro a fine primo tempo e il recupero del Grifone del secondo con polemiche per il pareggio con ampio fuorigioco rossoblù non segnalato. Quella gara era rimasta sul groppone alla squadra di Baldini, in cerca di rivincita. Dovrà provare ad ottenerla con un'assenza importante tra le sue fila, quella di capitan Acquah, squalificato per tre giornate per aver "a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria" contro la Cremonese a inizio secondo tempo. Tornerà in panchina invece Baldini, al rientro dopo una giornata di squalifica.