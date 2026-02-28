Torino Primavera, prova di maturità superata: è il passo che mancava

Torino Primavera, mai così vicino alla zona franca—
Solo un'altra volta in stagione il Torino era riuscito a vincere due partite consecutive, dato che testimonia le difficoltà avute nel corso della stagione. A inizio gennaio i successi su Cremonese e Milan avevano permesso di prendere aria pulita, ora quelli su Juventus e Napoli permettono di iniziare a intravedere una luce in fondo al tunnel. Nulla è ancora fatto, premesso, la salvezza non si conquista con due successi e servirà confermarsi sulla distanza per dare la sterzata decisiva. Le ultime due vittorie però hanno messo il Toro in una condizione in cui non si era mai trovato, agganciato alla salvezza diretta. Bisogna aspettare la risposta del Sassuolo, vero, ma anche nel caso in cui i punti di distacco tornassero a essere tre non cambierebbe un dato di fatto: la Primavera granata ora è davvero in corso, come non lo era mai stata. Il doppio appuntamento di prossima settimana, Cagliari mercoledì e Lecce domenica, potrà davvero ridisegnare la classifica della squadra di Baldini.
